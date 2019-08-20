В Петрозаводске осудили членов банды, ограбившей ювелирный магазин

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, ограбившие осенью 2018 года ювелирный магазин в центре Петрозаводска, получили от шести до восьми лет колонии, сообщает во вторник прокуратура Карелии.

"Суд назначил двум подсудимым наказание в виде шести лет лишения свободы, еще одному - семь лет лишения свободы (всем - в исправительной колонии строгого режима). Лидер группировки, с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 28 октября 2018 года в Петрозаводске двое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин известной торговой сети и заявили об ограблении. Они разбили витрины и похитили драгоценности на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Уточняется, что третий участник грабежа был на улице и следил за окружающей обстановкой, а четвертый ожидал подельников в автомобиле.

Трех обвиняемых задержали спустя три недели в Московской области в арендованной квартире, а одного из фигурантов - в аэропорту "Шереметьево". Были изъяты практически все ювелирные изделия, так как злоумышленники не успели их продать.