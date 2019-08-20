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РИА Новости

В Петрозаводске осудили членов банды, ограбившей ювелирный магазин

12:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека, ограбившие осенью 2018 года ювелирный магазин в центре Петрозаводска, получили от шести до восьми лет колонии, сообщает во вторник прокуратура Карелии.
"Суд назначил двум подсудимым наказание в виде шести лет лишения свободы, еще одному - семь лет лишения свободы (всем - в исправительной колонии строгого режима). Лидер группировки, с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, вечером 28 октября 2018 года в Петрозаводске двое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин известной торговой сети и заявили об ограблении. Они разбили витрины и похитили драгоценности на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Уточняется, что третий участник грабежа был на улице и следил за окружающей обстановкой, а четвертый ожидал подельников в автомобиле.
Трех обвиняемых задержали спустя три недели в Московской области в арендованной квартире, а одного из фигурантов - в аэропорту "Шереметьево". Были изъяты практически все ювелирные изделия, так как злоумышленники не успели их продать.
На скамье подсудимых оказались трое ранее не судимых фигурантов 23, 27 и 39 лет и 39-летний житель Московской области, являющийся, по версии следствия, организатором и лидером ОПГ, который два раза был ранее судим за кражи, разбои, вымогательство и умышленное повреждение имущества и приговорен к 10 годам лишения свободы. Им было предъявлено обвинение по статье "Грабеж, совершенный с незаконным проникновением, организованной группой, в особо крупном размере".
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