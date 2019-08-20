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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновске построят левобережную развязку Президентского моста

12:13 20.08.2019
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© Depositphotos / IrinaDanceГород Ульяновск
Город Ульяновск
© Depositphotos / IrinaDance
УЛЬЯНОВСК, 20 авг - РИА Новости. В Ульяновске началась подготовка к строительству левобережной развязки Президентского моста; на реализацию проекта планируется направить 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во вторник осмотрел площадку второго пускового комплекса мостового перехода и обсудил с руководителями отраслевых ведомств этапы строительства.

"Всего на реализацию проекта планируется направить 3,8 миллиарда рублей, работы на объекте будут проводиться с 2019 по 2022 годы. Левобережная развязка позволит разгрузить транспортные потоки, существенно сократить время в пути, она необходима для обеспечения прямого выезда к мостовому переходу. Дорога также позволит разгрузить Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тысяч автомобилей в сутки", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Губернатор сообщил, что Ульяновской области выделено в этом году 500 миллионов рублей федеральных средств на строительство развязки.
Второй пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода через Волгу в Ульяновске предусматривает кольцевую развязку с асфальтобетонным покрытием. Планируется строительство магистральной улицы с четырьмя полосами движения, кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской и четырёх путепроводов.
В настоящее время проводится актуализация проектной документации, заключение госэкспертизы планируется получить в начале сентября.
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"Объект будет иметь протяженность 3,3 километра. В текущем году разработаем рабочую документацию, определим подрядную организацию, которая начнет закупку материалов. В 2020 приступим к подготовительным работам, переустройству коммуникаций и строительству путепроводов. В последующие два года проектом планируется устройство автодороги, кольцевой развязки, велодорожки, установка светодиодного освещения", - уточнил директор областного департамента автомобильных дорог Сергей Холтобин, слова которого цитируются в сообщении.
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