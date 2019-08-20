В Ульяновске построят левобережную развязку Президентского моста

УЛЬЯНОВСК, 20 авг - РИА Новости. В Ульяновске началась подготовка к строительству левобережной развязки Президентского моста; на реализацию проекта планируется направить 3,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во вторник осмотрел площадку второго пускового комплекса мостового перехода и обсудил с руководителями отраслевых ведомств этапы строительства.

"Всего на реализацию проекта планируется направить 3,8 миллиарда рублей, работы на объекте будут проводиться с 2019 по 2022 годы. Левобережная развязка позволит разгрузить транспортные потоки, существенно сократить время в пути, она необходима для обеспечения прямого выезда к мостовому переходу. Дорога также позволит разгрузить Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тысяч автомобилей в сутки", - приводятся в сообщении слова Морозова.

Губернатор сообщил, что Ульяновской области выделено в этом году 500 миллионов рублей федеральных средств на строительство развязки.

Второй пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода через Волгу в Ульяновске предусматривает кольцевую развязку с асфальтобетонным покрытием. Планируется строительство магистральной улицы с четырьмя полосами движения, кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской и четырёх путепроводов.

В настоящее время проводится актуализация проектной документации, заключение госэкспертизы планируется получить в начале сентября.