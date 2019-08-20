Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T11:56Z
https://ria.ru/20190820/1557663156.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152580/64/1525806402_0:91:5854:3384_1036x0_80_0_0_c7d61bb1dbc224eeb585bb653b9de495.jpg
РИА Новости

На севере Индии эвакуировали более тысячи туристов из-за наводнений

11:53 20.08.2019 (обновлено: 11:56 20.08.2019)
268
© AP Photo / R S IyerНаводнение в Индии
Наводнение в Индии
© AP Photo / R S Iyer
Наводнение в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг - РИА Новости. Власти северного индийского штата Химачал-Прадеш провели эвакуацию свыше тысячи туристов в связи с сильнейшими муссонными ливнями, которые привели к подтоплению ряда селений и нарушили дорожное сообщение в регионе, пишет во вторник газета Hindustan Times.
По ее информации, по всему штату были зафиксированы многочисленные случаи схода оползней, из-за которых более 670 дорог оказались полностью или частично заблокированы.
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
Вчера, 07:22РИА Новости
Ливни и наводнения на севере Индии унесли за два дня жизни 58 человек
"Сейчас мы ведем подготовку к эвакуации оставшихся застрявших туристов и ожидаем, что дороги будут расчищены уже к обеду. Если понадобится, правительство штата задействует для этой операции вертолеты", - сообщил газете представитель местной администрации.
Ранее сообщалось, что за последние два дня грозовые ливни и спровоцированные ими наводнения унесли в северных штатах Индии жизни почти 60 человек.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
102000
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмХимачал-ПрадешИндияВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
МИД предупредил россиян об изменении и отмене рейсов в аэропорту Барселоны
РИА
Новости
Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге
Люди во время ливня, вызванного тайфуном Випа в Гонконге
В Китае четыре человека погибли из-за сильных дождей
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
Лента
новостей
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Туристы занимаются парасейлингом на пляже
Ростуризм создаст бесплатный реестр турагентств
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
В "Роскосмосе" определили задачи для первых запусков ракеты "Енисей"
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек, арестовали
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко
Луна
Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ЛНР обвинили Киев в беспорядочном минировании у участка разведения сил
Скорая помощь в Турции
Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния