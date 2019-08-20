В Ленинградской области задержали водителя, сбившего насмерть подростка

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Водителя, сбившего в Ленинградской области несовершеннолетнюю девушку на велосипеде и скрывшегося с места ДТП, задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Накануне вечером на седьмом километре автодороги "Городец - Конезерье" водитель иномарки совершил наезд на велосипедистку 2003 года рождения, двигавшуюся по обочине, и скрылся с места ДТП. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась на месте", - рассказала Ирина Волк.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.