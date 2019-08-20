В Ленинградской области задержали водителя, сбившего насмерть подростка

"Накануне вечером на седьмом километре автодороги "Городец - Конезерье" водитель иномарки совершил наезд на велосипедистку 2003 года рождения, двигавшуюся по обочине, и скрылся с места ДТП. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась на месте", - рассказала Ирина Волк.