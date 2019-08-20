В Роспотребнадзоре назвали допустимое количество уроков для первоклассников

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Количество уроков для первоклассников не должно быть более четырех в день, для школьников 2-4 классов - не более 5, при этом при составлении расписания следует чередовать различные по сложности предметы, а в четверг и пятницу рекомендуется сделать облегченными днями для предупреждения переутомляемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для 1-го класса до 37 академических часов для 10-11 классов), без учета времени на выполнение домашнего задания. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся первых классов - не должен превышать четырех уроков; для обучающихся 2-4 классов - не более пяти уроков", - говорится в сообщении.

Школьникам 5-6 классов рекомендуется не более 6 уроков в день, а для 7-11 классов – не более семи, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, при составлении расписания необходимо учитывать дневную и недельную умственную работоспособность школьников и трудность предметов, поэтому следует чередовать различные по сложности предметы и делать четверг и пятницу облегченными для предупреждения переутомляемости, отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также напомнил, что за компьютером на уроках школьники 1-2 классов могут проводить не более 20 минут, учащиеся 3-4 классов – не более 25 минут, пятиклассники и шестиклассники – не более 30 минут, а школьники старших классов - не более 35 минут.