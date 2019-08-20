В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ с родителями" в Москве

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Как отмечает ведомство, изменения незначительны: формулировки некоторых заданий и критерии оценки усовершенствованы на основе анализа результатов ЕГЭ-2019 и обращений в Рособрнадзор и ФИПИ во время его проведения.

Менять структуру и содержание ЕГЭ не планируется, за исключением физики и китайского языка, уточнили в пресс-службе.

"Задача 25 в КИМ ЕГЭ по физике, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и может быть оценена максимально в два балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по физике увеличилось с пяти до шести. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три", — пояснили в Рособрнадзоре.

В ЕГЭ по китайскому языку станет меньше заданий на аудирование, форматы некоторых заданий изменятся, а также появятся два диалогических текста. В разделе "Чтение" количество заданий также уменьшится, а в разделе "Письмо", наоборот, появится дополнительное — выпускникам предложат написать личное письмо.