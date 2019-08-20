Open Arms разрешили эвакуировать девять человек с судна с мигрантами

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Неправительственная организация (НПО) Open Arms сообщила в Twitter о получении разрешения на эвакуацию 9 человек с судна, стоящего недалеко от итальянского острова Лампедуза.

"Ситуация на борту осложняется с каждой минутой. Была разрешена эвакуация 8 человек, нуждающихся в экстренной помощи, и одного сопровождающего", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации. При этом не уточняется, куда будут направлены эвакуированные мигранты.

Основатель НПО Оскар Кампс подтвердил проведение эвакуации с судна, разместив в своем Twitter соответствующие фотографии. Он также заявил, что сложившуюся на борту ситуацию можно сравнить с "ливийским центром временного содержания, но в территориальных водах Италии".

Позднее НПО сообщила, что во вторник утром один из находящихся на судне мигрантов бросился в воду в попытке доплыть до берега.

Судно Open Arms стоит в нескольких сотнях метров от итальянского острова Лампедуза, но власти Италии не разрешают ему входить в порт. Испанские власти после отказа активистов следовать в андалусийский порт Альхесирас, предложили принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне.

НПО все еще не соглашается направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию", которая сложилась на его борту. Ранее сообщалось, что несколько мигрантов, узнав о предложении испанских властей, бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.