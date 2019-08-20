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РИА Новости

Open Arms разрешили эвакуировать девять человек с судна с мигрантами

10:57 20.08.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Неправительственная организация (НПО) Open Arms сообщила в Twitter о получении разрешения на эвакуацию 9 человек с судна, стоящего недалеко от итальянского острова Лампедуза.
"Ситуация на борту осложняется с каждой минутой. Была разрешена эвакуация 8 человек, нуждающихся в экстренной помощи, и одного сопровождающего", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации. При этом не уточняется, куда будут направлены эвакуированные мигранты.
Основатель НПО Оскар Кампс подтвердил проведение эвакуации с судна, разместив в своем Twitter соответствующие фотографии. Он также заявил, что сложившуюся на борту ситуацию можно сравнить с "ливийским центром временного содержания, но в территориальных водах Италии".
Позднее НПО сообщила, что во вторник утром один из находящихся на судне мигрантов бросился в воду в попытке доплыть до берега.
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Судно Open Arms стоит в нескольких сотнях метров от итальянского острова Лампедуза, но власти Италии не разрешают ему входить в порт. Испанские власти после отказа активистов следовать в андалусийский порт Альхесирас, предложили принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне.
НПО все еще не соглашается направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию", которая сложилась на его борту. Ранее сообщалось, что несколько мигрантов, узнав о предложении испанских властей, бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.
Около сотни мигрантов находятся на борту спасательного судна Open Arms уже 19 дней. Ранее о готовности принять участие в распределении мигрантов сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.
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