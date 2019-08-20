Силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует новое перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов. Так, в район города Мариуполь противник стянул несколько единиц самоходных гаубиц "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", - сказали в Народной милиции ДНР.