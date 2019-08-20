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РИА Новости

Силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

10:39 20.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует новое перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов. Так, в район города Мариуполь противник стянул несколько единиц самоходных гаубиц "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", - сказали в Народной милиции ДНР.
Бойцы батальона Донбасс, Украина
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ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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