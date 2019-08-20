Глава МИД Ирана встретится в Париже с Макроном и главой МИД Франции

ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом Франции Эмманулем Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

"В пятницу в продолжение своих европейских визитов я встречусь с президентом Франции и министром иностранных дел", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB слова министра, заявившего об этом в ходе визита в Швецию.

В понедельник министр уже побывал в Финляндии, где провел переговоры с руководством этой страны, после чего отправился с визитом в Швецию. Затем министр планирует направиться в Норвегию

О возможном визите Зарифа в Париж сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, однако тогда он не уточнил дату.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы деэскалации напряженности в Персидском заливе и ситуацию вокруг ядерной сделки.