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РИА Новости

Глава МИД Ирана встретится в Париже с Макроном и главой МИД Франции

10:20 20.08.2019 (обновлено: 10:49 20.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом Франции Эмманулем Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.
"В пятницу в продолжение своих европейских визитов я встречусь с президентом Франции и министром иностранных дел", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB слова министра, заявившего об этом в ходе визита в Швецию.
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В понедельник министр уже побывал в Финляндии, где провел переговоры с руководством этой страны, после чего отправился с визитом в Швецию. Затем министр планирует направиться в Норвегию
О возможном визите Зарифа в Париж сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, однако тогда он не уточнил дату.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы деэскалации напряженности в Персидском заливе и ситуацию вокруг ядерной сделки.
Обе проблемы особо остро стоят в течение последнего времени в силу возможного создания коалиции США в районе Персидского залива и решения вопроса безопасности в регионе, а также скорого возможного третьего этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД Франции‎ФранцияИранПарижВ мире
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