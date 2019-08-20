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РИА Новости

Резервный самолет "Победы" забрал пассажиров из Гюмри

10:04 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет авиакомпании Pobeda
Cамолет авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет авиакомпании Pobeda. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Резервный самолет авиакомпании "Победа", прибывший в ночь на вторник гюмрийский аэропорт "Ширак", забрал пассажиров в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Армения - Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян.
Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. Представитель авиакомпании опровергла информацию о жесткой посадке. По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.
"Резервный самолет авиакомпании "Победа" забрал из Гюмри направляющихся в Москву пассажиров", - сказала Ованнисян.
Ранее она сообщила агентству, что аэропорт "Ширак" работает после инцидента в штатном режиме, отмененных рейсов нет.
ЗАО "Армения - Международные аэропорты" эксплуатирует аэропорты "Звартноц" (в Ереване) и "Ширак" (в Гюмри) в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключенным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины Эдуардо Эрнeкяну.
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа
19 августа, 23:10РИА Новости
Пассажиры покинули самолет "Победы" в Гюмри штатно, сообщил источник
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Победа (авиакомпания)ГюмриРоссияАрменияВ мире
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