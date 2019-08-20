Резервный самолет "Победы" забрал пассажиров из Гюмри

ЕРЕВАН, 20 авг – РИА Новости. Резервный самолет авиакомпании "Победа", прибывший в ночь на вторник гюмрийский аэропорт "Ширак", забрал пассажиров в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Армения - Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. Представитель авиакомпании опровергла информацию о жесткой посадке. По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.

"Резервный самолет авиакомпании "Победа" забрал из Гюмри направляющихся в Москву пассажиров", - сказала Ованнисян.

Ранее она сообщила агентству, что аэропорт "Ширак" работает после инцидента в штатном режиме, отмененных рейсов нет.