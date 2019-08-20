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РИА Новости

На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды

09:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Около 80 тысяч жителей Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник пресс-служба энергетической компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что "Лисичанскводоканал" отключили от электроэнергии из-за долгов.
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"Девятнадцатого августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска (всего около 80 тысяч абонентов)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при необходимости будет осуществляться подвоз воды.
"Лисичанскводоканал", помимо Лисичанска, обеспечивает питьевой водой жителей городов Новодружеск и Приволье, а также село Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек. ЛЭО принадлежит бизнесмену Константину Григоришину и является монополистом в поставках электроэнергии в Луганской области.
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