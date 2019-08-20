На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Около 80 тысяч жителей Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник пресс-служба энергетической компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что "Лисичанскводоканал" отключили от электроэнергии из-за долгов.

"Девятнадцатого августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска (всего около 80 тысяч абонентов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при необходимости будет осуществляться подвоз воды.