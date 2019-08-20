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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

09:13 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Проводимые США ракетные испытания еще раз доказывают: Вашингтон нарушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), новое вооружение представляет непосредственную угрозу для России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена ДРСМД.
"В 1987 году тогдашние СССР и США договорились не только не производить и не размещать, но и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. При этом договор не запрещал проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем", - сказал Косачев журналистам.
Нынешние испытания - ещё одно подтверждение прямого нарушения договора американской стороной в период его действия, "так как за время со 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям", отметил он.
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"Производство очевидно было, и это главное нарушение, теперь произошли и испытания. Что ещё и ещё раз подтверждает: США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, мы этого не делали, а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства", - подчеркнул сенатор.
"И где бы в дальнейшем эти системы ни были размещены американцами - в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу", - сказал парламентарий, добавив, что последствия будут как для стран, на территории которых будет размещаться американское оружие, так и для самих США.
Игорь Коротченко
19 августа, 21:29РИА Новости
США запускают новую гонку вооружений, считает Коротченко
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Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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