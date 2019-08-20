В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Проводимые США ракетные испытания еще раз доказывают: Вашингтон нарушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), новое вооружение представляет непосредственную угрозу для России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена ДРСМД.

"В 1987 году тогдашние СССР и США договорились не только не производить и не размещать, но и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. При этом договор не запрещал проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем", - сказал Косачев журналистам.

Нынешние испытания - ещё одно подтверждение прямого нарушения договора американской стороной в период его действия, "так как за время со 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям", отметил он.

"Производство очевидно было, и это главное нарушение, теперь произошли и испытания. Что ещё и ещё раз подтверждает: США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, мы этого не делали, а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства", - подчеркнул сенатор.