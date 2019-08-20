В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка

ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Пятую волну паводка в Хабаровске ожидают в конце этой недели, он произойдет из-за увеличения объема воды в притоках Амура после сильных дождей, сообщает правительство региона во вторник.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска достиг опасной отметки в 6 метров. В течение двух суток ожидается рост уровня реки еще на 5-10 сантиметров.

"По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели к городу подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 сантиметров", - говорится в сообщении.

По информации Дальневосточного УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 сантиметров у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20 сантиметров.

Отмечается, что в связи с этим на набережной города спасатели вместе с пожарными и волонтерами срочно разворачивают водоналивную дамбу, которую доставили из Комсомольска-на-Амуре. Она должна защитить зону стадиона имени Ленина от подтопления. За двое суток предстоит установить 840 метров самой дамбы, а по краям уложить два ряда мешков с песком, которые помогут удержать конструкцию на месте, когда подойдет вода.