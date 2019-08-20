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РИА Новости

В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка

08:58 20.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Пятую волну паводка в Хабаровске ожидают в конце этой недели, он произойдет из-за увеличения объема воды в притоках Амура после сильных дождей, сообщает правительство региона во вторник.
В настоящее время уровень Амура у Хабаровска достиг опасной отметки в 6 метров. В течение двух суток ожидается рост уровня реки еще на 5-10 сантиметров.
"По прогнозам синоптиков, уже к концу этой недели к городу подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 сантиметров", - говорится в сообщении.
По информации Дальневосточного УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 сантиметров у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20 сантиметров.
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Отмечается, что в связи с этим на набережной города спасатели вместе с пожарными и волонтерами срочно разворачивают водоналивную дамбу, которую доставили из Комсомольска-на-Амуре. Она должна защитить зону стадиона имени Ленина от подтопления. За двое суток предстоит установить 840 метров самой дамбы, а по краям уложить два ряда мешков с песком, которые помогут удержать конструкцию на месте, когда подойдет вода.
"Набережная рассчитана на уровень 686 сантиметров, и при спокойной воде этого достаточно. Но уже при ветре 12-15 метров в секунду поднимается волна до 35 сантиметров. Поэтому мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 сантиметров отсыпать участок до Яхт-клуба до отметки 750 сантиметров, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения. Как только уровень начнет опускаться, дамбу мы разберем и перебросим обратно в Комсомольск-на-Амур", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства края Анатолия Литвинчука.
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