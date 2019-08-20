СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт

Как рассказали изданию в Сбербанке, злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности банка и стараются убедить клиента назвать код подтверждения из SMS. Если у жертвы возникают сомнения, мошенники предлагают продиктовать код "системе распознавания голоса" после звукового сигнала. Такая схема активно используется с весны этого года, сообщили, в свою очередь, в ВТБ.