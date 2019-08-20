СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, пишут "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Как рассказали изданию в Сбербанке, злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности банка и стараются убедить клиента назвать код подтверждения из SMS. Если у жертвы возникают сомнения, мошенники предлагают продиктовать код "системе распознавания голоса" после звукового сигнала. Такая схема активно используется с весны этого года, сообщили, в свою очередь, в ВТБ.
По словам экспертов, от подобной уловки пострадали в основном клиенты, привыкшие к автоматизации в телефонном обслуживании.
"Сейчас мошенники используют звуки поддельного автоответчика как одну из психологических уловок, наравне с шумом call-центра на заднем плане", — отметил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
Отмечается, что кредитные организации ищут способы предотвращения подобных случаев, уведомляя клиентов об участившихся случаях мошенничества в SMS-уведомлениях и по электронной почте, а также с помощью памяток и образовательных мероприятий.