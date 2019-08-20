Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков

Протестующие устроили беспорядки у посольства США в Индонезии В ходе беспорядков пострадал по крайней мере один человек - полицейский, получивший травму головы. Протестующие кидают на территорию посольства камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция призывает участников акции разойтись.