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РИА Новости

Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков

07:33 20.08.2019
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© Depositphotos / realinemediaИндонезия
Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Индонезия. Архивное фото
БАНГКОК, 20 авг – РИА Новости. Власти Индонезии замедлили скорость соединения с интернетом на востоке страны, в провинции Папуа, в связи с беспорядками на этнической почве, которые возникли в нескольких городах одновременно в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post.
Министерство связи и информации Индонезии подтвердило, что в трех городах Папуа, в которых происходили беспорядки, скорость доступа в интернет была замедлена.
"Замедление интернета было осуществлено с целью предотвратить распространение ложных сообщений, которые и вызвали протесты", - заявил пресс-секретарь министерства Фердинандус Сету, слова которого цитирует издание.
В понедельник в ряде городов провинции Папуа возникли беспорядки на этнической почве, причиной которых стала распространившаяся в интернете информация о нападениях на студентов-папуасов в другой провинции страны, Восточной Яве.
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