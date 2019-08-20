"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, названный "мостом Кличко" в честь столичного мэра Виталия Кличко, из-за видеозаписи с мухами, поселившимися в стеклянных вставках сооружения.

Пешеходно-велосипедный мост, именуемый в Сети "мостом Кличко", открыли в Киеве 25 мая. На следующий день после появления на нем людей на мосту треснули два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.