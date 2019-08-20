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РИА Новости

"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух

07:39 20.08.2019 (обновлено: 13:50 20.08.2019)
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Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, названный "мостом Кличко" в честь столичного мэра Виталия Кличко, из-за видеозаписи с мухами, поселившимися в стеклянных вставках сооружения.
"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", — написал автор ролика.
"Там влажно, скоро и грибок заведется", — выразила мнение Неля Гутник.
"Надо вызвать зоопатруль", — сыронизировал Артур Чемирис.
"Кошмар", — написала Лиза Богутская.
"Может, это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?" — предположил Олег Михайлик.
"Это мухи-вандалы", — считает Дмитрий Франко.
Пешеходно-велосипедный мост, именуемый в Сети "мостом Кличко", открыли в Киеве 25 мая. На следующий день после появления на нем людей на мосту треснули два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
11 июля, 13:21РИА Новости
В Киеве снова появилась трещина на пешеходном мосту
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоКиевВ мире
Популярные комментарии
Если пролезли мухи, осенью попадет и вода. При первых заморозках замерзнет - стекло треснет.
20 августа, 08:56
Евгений Жегульский
2300000
тем не менее мост стоит и люди по нему всё-таки ходят. Товарищ, который прошёл по этому мосту наверняка добился большего, да.
20 августа, 07:47
пЗпрапорщик Задов
1200114
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