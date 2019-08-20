Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на продление ареста Вышинского

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Киевского апелляционного суда

КИЕВ, 20 авг – РИА Новости. Киевский апелляционный суд во вторник рассмотрит жалобу адвокатов руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей. Заседание назначено на 11.00 мск.

Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября. При этом следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября. Адвокаты журналиста не согласились с таким решением суда и обжаловали его в апелляционной инстанции.

Продлением ареста Вышинского разочарованы как российские, так и европейские организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором решение киевского суда продлить арест. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что решение было предсказуемым и является чисто политическим. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасным очередное продление ареста, в организации призвали Киев к скорейшему освобождению журналиста из-под стражи.

Больше года в СИЗО

Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени срок содержания под стражей журналиста регулярно продлевают.

Первое заседание, на котором дело начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На протяжении нескольких заседаний прокуроры зачитывали обвинение в адрес Вышинского.

При этом адвокаты журналиста несколько раз просили суд о смягчении меры пресечения их подзащитному, но суд каждый раз продлевал арест.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал украинские власти освободить журналиста. "Ужасно, что сегодня ещё на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его. Я приложу для этого все усилия", - написал он.

Основания для отмены ареста

По словам защиты, появились новые правовые основания, чтобы Вышинский был освобожден из-под стражи.

В частности, Конституционный суд Украины ранее признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому к подозреваемым в терроризме, госизмене, преступлениях против основ национальной безопасности, препятствовании деятельности вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

Сразу после обнародования решения Конституционного суда пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала пост в Facebook, в котором призвала националистов помешать суду освободить журналиста. После этого у здания суда несколько раз проходили митинги, а омбудсмен РФ заявляла, что на судей по делу Вышинского оказывается сильное давление.

Не отрицал возможного освобождения Вышинского и украинский прокурор Евгений Комаровский. По его словам, сторона обвинения разрабатывала план, как не допустить, чтобы журналист покинул территорию Украины.

Несмотря на новые обстоятельства, суд первой инстанции оставил Вышинского под стражей, а рассмотрение апелляционной жалобы дважды переносилось.

Без доказательств

Российский омбудсмен, побывав на нескольких судебных заседаниях по этому делу, отметила, что за все время сторона обвинения так и не предоставила внятных доказательств вины журналиста.

"Решение, на мой взгляд, одно могло бы быть – освобождение из-под стражи как меры пресечения, продолжение процесса. Процесс, на мой взгляд, должен бы завершиться оправдательным приговором, принесениями ему извинений, и это был бы очень красивый юридический и нравственный шаг", - сказала РИА Новости Москалькова.

Во время визита в Киев омбудсмен РФ передала судьям заявление, в котором просила смягчить Вышинскому меру пресечения. Однако ее просьба учтена не была.

Москальковой также удалось коротко поговорить с Вышинским. "Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.