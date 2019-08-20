В Киеве спрогнозировали трудную зиму из-за газовых споров с Россией

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, трансляцию брифинга вел телеканал " Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, трансляцию брифинга вел телеканал " НАШ ".

По его словам, украинские власти настаивают на том, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

"Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа", - заявил представитель Зеленского.

Неопределенность в вопросе транзита голубого топлива может повлиять на ситуацию с газовым рынком в стране, предупредил Герус.

К прекращению транзита готовы

На прошлой неделе "Укртрансгаз", эксплуатирующий украинскую ГТС, заявил, что газотранспортная система страны готова к сценарию "нулевого транзита" с 2020 года.

"В рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки "голубого топлива" из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины" , - заявили в компании.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил, что у Киева есть "план Б" на тот случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года.

Андрей Герус, отвечая на вопрос, готов ли Киев к тому, что с 1 января у Украины может не быть газового транзита из России, ранее заметил, что "если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится".

В июле сообщалось, что Украина ищет альтернативы российскому газу и рассматривает возможность с 2020 года получать сырье через Трансбалканский газопровод. "Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG-поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", — написал тогда в фейсбуке директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019-го. В июле Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщил, что договорился с главой Минэнерго России Александром Новаком провести в сентябре переговоры.

На предыдущей трехсторонней встрече участники высказали свои пожелания. Согласно предложению ЕК, новый контракт между Россией и Украиной должен быть подписан на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые будут участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.