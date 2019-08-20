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РИА Новости

В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху

06:26 20.08.2019 (обновлено: 06:50 20.08.2019)
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© Канал Видимо-Невидимо на YoutubeСкриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
© Канал Видимо-Невидимо на Youtube
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая отказалась пробовать приветственный каравай в ходе визита в страну.
В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.
"Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", — написала в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай

“Из уважения к Украине”

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
В Киеве глава израильского правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.
"Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине", — сказал Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара
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“Плевок в лицо”

Украинские пользователи Сети раскритиковали поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита в Киев выбросила кусок приветственного каравая.
Некоторые предположили, что такое поведение объясняется только плохим воспитанием или особой диетой, однако многие увидели в нем скрытый смысл.
"Показала истинное отношение к стране", - отметила Юлия Мартынова.
"Хорошо, хоть не плюнула в лицо", — написал Виталий Гапоненко.
Также украинские пользователи подчеркнули, что Киев обязан отреагировать на данный инцидент.
"До чего довели авторитет Украины? Позор руководителям страны", - возмутился Микола Бегменко.
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Скандал по дороге в Киев

Ранее израильские СМИ сообщили, что Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета в Киев из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи.
По информации Jerusalem Post, супруга премьера встала с места и "гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана". Через некоторое время командир экипажа вновь обратился к чете по громкой связи и поприветствовал Сару Нетаньяху.
В канцелярии премьер-министра сообщили, что "произошло недопонимание, которое немедленно прояснили, и полет прошел по плану". То, как инцидент преподнесли СМИ, в окружении Нетаньяху назвали "искажением".
Визит Нетаньяху в Киев стал первой за 24 года официальной поездкой главы израильского правительства на Украину. В 1995 году в Киев приезжал Ицхак Рабин.
Тель-Авив. Вид. Архивное фото.
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Суд уличил жену премьера Израиля в плохом обращении с персоналомВластный характер жены Биньямина Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х регулярно становится мишенью для критики главы израильского правительства.
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Ситуация на УкраинеСара НетаньяхуВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуКиевИзраильУкраинаВ мире
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