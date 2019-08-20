В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху

Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали поведение супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая отказалась пробовать приветственный каравай в ходе визита в страну.

В пресс-службе заверили, что первая леди сделала это неумышленно и не хотела проявить неуважение.

"Ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", — написала в Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

“Из уважения к Украине”

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

В Киеве глава израильского правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.

"Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине", — сказал Нетаньяху.

“Плевок в лицо”

Украинские пользователи Сети раскритиковали поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита в Киев выбросила кусок приветственного каравая.

Некоторые предположили, что такое поведение объясняется только плохим воспитанием или особой диетой, однако многие увидели в нем скрытый смысл.

"Хорошо, хоть не плюнула в лицо", — написал Виталий Гапоненко

Также украинские пользователи подчеркнули, что Киев обязан отреагировать на данный инцидент.

"До чего довели авторитет Украины? Позор руководителям страны", - возмутился Микола Бегменко

Скандал по дороге в Киев

Ранее израильские СМИ сообщили, что Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета в Киев из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи.

По информации Jerusalem Post, супруга премьера встала с места и "гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана". Через некоторое время командир экипажа вновь обратился к чете по громкой связи и поприветствовал Сару Нетаньяху.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что "произошло недопонимание, которое немедленно прояснили, и полет прошел по плану". То, как инцидент преподнесли СМИ, в окружении Нетаньяху назвали "искажением".