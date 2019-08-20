Эксперты сравнили стоимость сбора ребенка в школу в разных городах России

Ученики одной из школ во время урока. Архивное фото

Ученики одной из школ во время урока

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Родители школьников в Красноярске и Новосибирске потратили на сбор ребенка к 1 сентября в среднем по девять тысяч рублей, что на 300 рублей больше, чем в Москве, и на тысячу - чем в Санкт-Петербурге, следует из данных имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Уточняется, что в рамках исследования опрашивались жители городов-миллионников - по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

"Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по девять тысяч рублей. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8,7 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

На третьем и четвертом месте по затратам на подготовку оказались родители школьников из Казани и Уфы, заплатившие 8,5 тысячи и 8,4 тысячи рублей соответственно. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону родителям пришлось потратить в среднем 8,1 тысячи рублей. Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по восемь тысяч рублей.

Согласно исследованию, в Самаре подготовка к школе обошлась примерно в 7,8 тысячи рублей. По 7,7 тысячи рублей в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска. Расходы на сбор ребенка в школу у семей из Волгограда — около 7,3 тысячи рублей. В Воронеже на подготовку школьника потратили примерно 6,8 тысячи рублей.

"Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6,5 тысячи рублей", - заявляет сервис.

Отмечается, что, по сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, расходы среднестатистической семьи из Санкт-Петербурга на подготовку ребенка к школе увеличились на 3%, а затраты московских семей не изменились.