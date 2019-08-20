В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуме предложили установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся, с соответствующим предложением к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился депутат нижней палаты парламента Василий Власов (ЛДПР).

"В ходе встреч с обучающимися средних общеобразовательных учреждений в нашей стране ко мне неоднократно обращались ученики с различными идеями. Наиболее интересной была идея установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей обучающихся", - говорится письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно. Подобные шкафчики, считает Власов, могли бы избавить школьников от этой проблемы. Кроме того, это стимулировало бы обучающихся выполнять домашние задания в стенах школы и коллективно, что способствовало бы их социализации.

Помимо этого, депутат в беседе с РИА Новости отметил, что в таких шкафчиках можно было хранить и мобильные телефоны.