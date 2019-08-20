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РИА Новости

В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей

03:21 20.08.2019 (обновлено: 09:11 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в классе школы. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуме предложили установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся, с соответствующим предложением к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился депутат нижней палаты парламента Василий Власов (ЛДПР).
"В ходе встреч с обучающимися средних общеобразовательных учреждений в нашей стране ко мне неоднократно обращались ученики с различными идеями. Наиболее интересной была идея установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей обучающихся", - говорится письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно. Подобные шкафчики, считает Власов, могли бы избавить школьников от этой проблемы. Кроме того, это стимулировало бы обучающихся выполнять домашние задания в стенах школы и коллективно, что способствовало бы их социализации.
Помимо этого, депутат в беседе с РИА Новости отметил, что в таких шкафчиках можно было хранить и мобильные телефоны.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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