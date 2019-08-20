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РИА Новости

Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

02:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщил Белый дом.
"Премьер-министр Джонсон проинформировал президента относительно Brexit", - говорится в сообщении.
Также Трамп выразил "большой энтузиазм" относительно предстоящей встречи с Джонсоном на саммите G7 во Франции. Также отмечается, что обсуждалась в разговоре торговля и экономика.
Трамп ранее выражал поддержку выходу Британии из ЕС, а также положительно отзывался о Джонсоне как политике.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Борис ДжонсонДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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