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РИА Новости
Культура

Жена музыканта Михаила Романова прокомментировала его самоубийство

02:11 20.08.2019 (обновлено: 10:53 20.08.2019)
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© Фото : Официальный сайт Санкт-­Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского­-КорсаковаДоцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
© Фото : Официальный сайт Санкт-­Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского­-Корсакова
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Супруга заслуженного артиста России музыканта Михаила Романова в интервью "Пятому каналу" прокомментировала смерть мужа, рассказав о депрессии, от которой он страдал.

"Да, у него были проблемы. У кого нет депрессии сейчас? <…> То, что вот так случилось, я этого совершенно не ожидала, абсолютно, тем более от него. Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек", — пояснила женщина.

Она добавила, что в жизни музыканта большое место занимала работа, однако в последнее время он переживал творческий кризис.
Михаил Романов был найден мертвым в Санкт-Петербурге, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.

Биография музыканта

С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.
В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии.
В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.
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Популярные комментарии
Депрессия - отражает суть правления нашего президента. Он довел их до такой депрессии своими поступками, что людям после его дел и жить не хочется... поэтому население нашей страны убывает с каждым годом все больше и больше.
20 августа, 05:14
22ded.dedushka
3000013
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