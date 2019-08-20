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РИА Новости

Джонсон предложил ЕС альтернативу "бэкстопу" после Brexit

00:48 20.08.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
По мнению Джонсона, "бэкстоп" (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией и сохранении Северной Ирландии в Едином таможенном союзе и едином европейском рынке) недопустим, так как является "антидемократическим и непоследовательным по отношению к суверенности Великобритании, как государства".
Кроме того, недопустима и жесткая граница между двумя странами, так как это будет противоречить условиям Белфастского соглашения. Британия не будет вводить проверки и контроль на границе между Северной Ирландией и Ирландией, пообещал Джонсон.
По словам Джонсона, Британия и ЕС ранее уже договорились, что "альтернативные соглашения", могут стать частью решения. "Я предлагаю заменить механизм "бэкстоп" обязательством внедрить такие соглашения как можно раньше до конца переходного периода, как часть будущих взаимоотношений", - отметил премьер-министр в письме, опубликованном на сайте британского правительства.
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"Времени мало, но Британия готова двигаться быстро и, учитывая степень взаимопонимания, я надеюсь, что ЕС будет готов сделать то же самое",- выразил надежду Джонсон.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Нынешний, новый британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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