Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию на 20%

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Представитель президента Украины в Раде Андрей Герус заявил, что команда главы государства разработала меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию для всех потребителей на 20%.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. Одним из главных рисков реформы некоторые эксперты называли рост тарифов на электричество для промышленности и населения.

"Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей - крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ", - цитирует Геруса пресс-служба президента.

По его словам, кабмин должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". Также должно способствовать удешевлению электроэнергии изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на рынке.

"Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения - возможно, около 10%. А дневную цену снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%", - цитирует пресс-служба Геруса.

Он также констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов. "У нас была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с большими, и акцентировалось, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объемы угля на складах", - добавил он.