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РИА Новости

Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию на 20%

00:23 20.08.2019
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© Фото : КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Фото : Крымэнерго
ЛЭП. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Представитель президента Украины в Раде Андрей Герус заявил, что команда главы государства разработала меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию для всех потребителей на 20%.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. Одним из главных рисков реформы некоторые эксперты называли рост тарифов на электричество для промышленности и населения.
"Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей - крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ", - цитирует Геруса пресс-служба президента.
По его словам, кабмин должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". Также должно способствовать удешевлению электроэнергии изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на рынке.
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"Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения - возможно, около 10%. А дневную цену снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%", - цитирует пресс-служба Геруса.
Он также констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов. "У нас была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с большими, и акцентировалось, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объемы угля на складах", - добавил он.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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