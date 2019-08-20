"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев

Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

© AP Photo / Andrew Medichini Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Противоречия между Берлином и Вашингтоном вылились в очередную словесную перепалку. Провокатором снова выступил посол США Ричард Гренелл, призвавший ФРГ увеличить расходы на оборону и пригрозивший переводом американских войск из Германии в Польшу. Что не так в отношениях двух стран, разбиралось РИА Новости.

"Прихватите ядерное оружие, не злите Россию"

Посол США в Германии Ричард Гренелл продолжает делать эпатажные заявления, возмущающие немецких политиков.

Канцлер Ангела Меркель и до этого не скрывала неприязни к Гренеллу, предпочитая не контактировать с ним напрямую. Но, конечно, избегает прямых упреков. "Мы приветствуем пребывание у нас американских солдат. В Германии есть вся необходимая инфраструктура для размещения контингента США. При этом мы стремимся сделать все возможное, чтобы немецкие вооруженные силы стали более эффективными", — подчеркнула Меркель.

Сейчас в Германии находятся 35 тысяч американских солдат, и еще 17 тысяч граждан США работают на военных базах. Сомнительно, что в Польше им будет столь же комфортно. Однако Гренелл настаивает на своем.

"Оскорбительно, когда американские налогоплательщики оплачивают пребывание 50 тысяч своих же военных в Германии, а немцы при этом продолжают использовать торговый профицит для внутренних целей", — сказал посол.

"Если США выведут войска, пусть прихватят ядерное оружие. И желательно отвезти его домой, а не в Польшу, чтобы не злить Россию. Разозленная Москва не в интересах ни Германии, ни Европы", — откликнулся председатель фракции Левой партии Дитмар Барч.

Глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Карстен Шнайдер посоветовал дипломату "перестать шантажировать" ФРГ.

"Не только американские солдаты, но и немецкие оказывались в опасных ситуациях, выполняя свой долг. Причем рисковали жизнью они в регионах, которые были дестабилизированы политикой США в последнее десятилетие", — отметил политик.

Главный аргумент, предъявленный Берлином Вашингтону, состоит в том, что Германия уже заявляла о решении к 2024 году увеличить расходы на оборону до полутора процентов ВВП, с нынешних 43 миллиардов евро — до 60 миллиардов.

"Дипломатическая молчанка"

Немецкие политики, сразу невзлюбившие Гренелла, тем не менее всегда старались сдерживаться. После каждого резкого высказывания посла СМИ ожидали жесткой реакции, но власти обычно хранили молчание.

В политический обиход даже вошла фраза "дипломатическая молчанка", и журналисты делали ставки, сколько она продлится. Встречи главы МИД Германии Хайко Мааса с американским послом, как правило, продолжаются не больше десяти минут; другие немецкие министры, как и Меркель, предпочитают вообще с ним не общаться.

Первым "молчанку" нарушил член СДПГ и бывший председатель Европарламента Мартин Шульц.

"Посол Гренелл ведет себя в Германии как правоэкстремистский колониальный офицер", — заявил он.

© AP Photo / Ingo Wagner Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафене © AP Photo / Ingo Wagner Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафене

Берлин уже прибегал к "колониальной терминологии", выражая негодование Гренеллом. В январе немецкие политики назвали посла "наместником императора из Вашингтона".

Это произошло после того, как он разослал письма немецким бизнесменам. Сама по себе рассылка многим показалась отступлением от дипломатического протокола. Но особенно возмутило содержание писем. Американский дипломат потребовал от бизнес-структур ФРГ выйти из проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Ослушавшимся пригрозил санкциями.

"США обеспокоены усиливающейся агрессией России. Мы выступаем против того, чтобы Москва использовала газ как рычаг политического и экономического давления на соседей. Если "Северный поток — 2" будет построен, Киев окажется под угрозой российской интервенции", — писал Гренелл.

После того как письма были преданы огласке, некоторые депутаты бундестага потребовали выслать Гренелла из Германии. Большинство немецких политиков сошлись во мнении, что "Северный поток — 2" — важный для Берлина проект и о выходе из него не может быть и речи.

"Посол США Гренелл не первый раз пытается настроить немецкое общество против властей. До этих писем он активно выступал против ядерного соглашения с Ираном, что мы расцениваем как вмешательство во внешнюю политику Германии", — высказался тогда представитель немецкого МИД.

"Берлин и Вашингтон достигли дна"

После череды скандалов издание Der Spiegel провело опрос среди немецких читателей. Выяснилось, что 85 процентов граждан ФРГ относятся к американцам негативно или очень негативно. Американо-германские отношения и без провокационных высказываний посла шли на спад и сегодня достигли дна, сделали вывод журналисты.

"Старые добрые времена трансатлантического партнерства закончились с приходом Дональда Трампа. Ситуация может измениться только после того, как он покинет Белый дом", — утверждает Der Spiegel.

Позиции США и Германии расходятся не только по вопросам двусторонней повестки, но и по целому ряду международных проблем. Берлин не раз осуждал торговую войну, объявленную администрацией Трампа Китаю и целому ряду европейских стран. Однако Вашингтон на критику не реагировал.

Ни с кем из европейских политиков Трамп не встречается реже, чем с Меркель, обращают внимание немецкие и американские СМИ. А после участившихся призывов Вашингтона к Лондону пойти на Brexit без сделки администрацию Трампа даже назвали в Германии "троянским конем в европейской конюшне".

Больше всего немцев возмущает наивная вера Лондона, что в случае "жесткого Brexit" американцы помогут компенсировать убытки. В Германии опасаются, что в итоге не Вашингтону, а именно Берлину придется помогать британцам, теряющим 30 миллиардов евро после выхода из ЕС.

Еще одно существенное расхождение — американская инициатива по созданию коалиции для защиты Ормузского пролива от "противоправных действий Ирана". Вашингтон предложил это после так называемой танкерной войны, когда в Персидском заливе были задержаны иностранные морские суда.