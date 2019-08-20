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РИА Новости

Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута

08:00 20.08.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Глава Минэнерго Украины подписал указ о переводе одного из блоков Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши. В результате дешевого электричества в стране почти не останется. Ситуацию усугубляют новые правила рынка электроэнергии — из-за них с 1 июля тарифы для предприятий подскочили на 30 процентов. Как это скажется на украинской промышленности и чем грозит простым гражданам — в материале РИА Новости.

Мост в Европу

Передача мощностей второго блока Хмельницкой АЭС Польше — часть плана "интеграции энергосистем Украины и ЕС".
Так Киев надеется заработать и вложить вырученные средства в строительство третьего и четвертого блоков АЭС. Проблема в том, что в стране и так дефицит электроэнергии, что, естественно, оборачивается повышением тарифов для предприятий и населения.
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Теперь на Украине останется еще меньше сравнительно дешевой атомной энергии. Придется увеличить закупки у Словакии и Белоруссии. Об этом, в частности, сообщил представитель президента Зеленского в правительстве Андрей Герус.

"Это никакая не евроинтеграция, это работа линии только в одну сторону — в Польшу. На сегодня у нас уже стремительно выросла цена, возникают дефициты электроэнергии — на рынке на сутки вперед такие дефициты составляют пять-тридцать процентов", — раскритиковал Герус решение Минэнерго.

Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля на рынке действуют новые правила — как того требовали Евросоюз и МВФ в рамках Третьего энергопакета. Отныне предприятия покупают электричество не у государства, а у частных компаний на аукционе.
Причем все устроили таким образом, что из рынка практически выпал основной поставщик дешевого электричества — "Энергоатом". Предприятия вынуждены закупать гораздо более дорогую электроэнергию угольных станций.
Одними из первых пострадали энергоемкие ферросплавные предприятия (производящие в основном сплавы для раскисления и легирования стали). Киевское издание "Деловая столица" пишет, что для крупнейшего металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" только за прошлый месяц электричество подорожало на 20 процентов. А Никопольский и Запорожский заводы потеряли 122 и 70 миллионов гривен соответственно.
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Разобраться в ситуации распорядился премьер Владимир Гройсман. "Я предлагаю правительственное поручение НКРЭКУ и Минэнерго — урегулировать вопрос цены для промышленности в связи с внедрением рынка электрической энергии. И пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривает этот вопрос, пусть снижает эти тарифы. Это их полномочия, пусть не включают нам дурака", — возмущался он.
С учетом того, как в аналогичной ситуации Гройсман уже "разобрался" с тарифами на газ, взвинтив их до предела, это заявление выглядит обычным популизмом. По данным украинских СМИ, кабмин готовит специальное постановление о повышении доли электроэнергии, которую "Энергоатом" может поставлять на аукционы, с десяти процентов до двадцати пяти.
После передачи Польше одного из блоков Хмельницкой АЭС это лишь временно приостановит рост энерготарифов, но никак их не снизит. Значит, в перспективе энергоемкая украинская промышленность окажется на грани банкротства.

Коммунальная засуха

Большинство экспертов сходятся во мнении, что проект нового энергорынка был подготовлен из рук вон плохо, раз всего спустя полтора месяца правительству приходится вмешиваться и искать способы его регулирования.
Очевидно, в окружении президента опасаются, что наспех принятое постановление не исправит ситуацию. Об этом прямо заявил Андрей Герус, попросив кабмин "хотя бы на неделю это отложить, чтобы прочитать и понять, что принимается".
Герус добавил, что если и снижать тарифы на электроэнергию, то не только для крупных предприятий, но и для местных водоканалов. В начале августа вице-президент ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства страны "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий предупредила: в конце месяца из-за долгов предприятий за электричество они перейдут на почасовую подачу воды населению. Первые в очереди — крупные райцентры, в том числе Житомир, Сумы и Ужгород.
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Из-за реформы энергорынка всего за месяц тарифы на электричество для водоканалов выросли на четверть. В результате члены ассоциации (а это более двух тысяч компаний) потеряли 200 миллионов гривен, или почти восемь миллионов долларов.
По словам Бабий, единственный способ избежать веерного отключения водоснабжения в украинских городах — повысить коммунальные тарифы для населения сразу на 20 процентов или зафиксировать отпускные цены для водоканалов на уровне 1,68 гривны (против нынешних 2,2 гривны) и поднять коммуналку на десять процентов.
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Ситуация на УкраинеВладимир ГройсманМВФЕвросоюзПольшаЕвропаУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Шо значится всё плохо? Наоборот, всё хорошо и по плану. Не должно быть конкурентов сталилитейщикам америки и прочим высокотехнологичным странам. Садим рапс, продаём чернозём и гурьбой в гастеры к полякам. Вот оно светлое будующее ))
20 августа, 08:14
CCicicipi
11390205
Вопрос к РИА почему большинство новостей про Украину?
20 августа, 09:42
Dmitriy Koshnikov
11400127
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