В Гюмри ожидают резервный борт "Победы" в 01:45

ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Прибытие в аэропорт "Ширак" армянского города Гюмри резервного самолета авиакомпании "Победа" ожидается в 01.45 мск, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Армения - Международные аэропорты" Сатеник Ованнисян.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. Представитель авиакомпании опровергла информацию о жесткой посадке. По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.

"Прибытие резервного самолета ожидается в 02.45 (01.45 мск). Сейчас аэропорт "Ширак" работает в штатном режиме. Отмененных рейсов нет", - сказала Ованнисян.