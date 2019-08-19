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РИА Новости

Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине

23:45 19.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо необходимо обеспечить поддержку реального сектора экономики и отечественных товаропроизводителей.
"Нужна ставка на реальный сектор экономики, поддержку нашего производителя, а не на беготню за кредитами по миру. Все эти вопросы для нас являются первоочередными, они же являются первоочередными для всей страны, для граждан Украины", - заявил Бойко в понедельник в эфире телеканала "Интер".
Он отметил, что без восстановления мира невозможно развитие Украины. "Это комплексный вопрос. В первую очередь, - это политическое примирение, примирение на востоке Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны", - добавил политик.
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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