Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за ливней 22 августа. Ожидается новая волна паводков. В Хабаровске подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, семь огородов и около 1,7 тысячи дач на островах. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". Уровень Амура у Хабаровска прогнозировался в 630-680 сантиметров.

"Начало четвёртого этапа выпуска животных из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, запланированное на 22 августа, может задержать непогода... Уровень воды в Амуре уже поднялся, и сейчас Хабаровский край готовится к новой волне паводков. При высоких значениях уровня реки перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной", - говорится в сообщении.

По данным Greenpeace, в рамках четвертого этапа выпустят шесть белух и оставшиеся последние две косатки. Организация отмечает, что по необходимости сроки операции могут быть скорректированы.

"В условиях осложнившихся погодных условий прозрачность выпуска должна быть на уровне предыдущего. Greenpeace призывает ВНИРО в течение оставшихся дней продумать порядок приглашения на выпуск независимых ветеринаров и специалистов по поведению китообразных. Greenpeace повторно обращается к ВНИРО с просьбой провести новый подсчёт оставшихся белух в присутствии независимых наблюдателей", - сообщает организация.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.