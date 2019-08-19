Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T23:43Z
https://ria.ru/20190819/1557653932.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155707/45/1557074528_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_eec477ebf5773fc75b03feeb32bae208.jpg
РИА Новости

Четвертому выпуску косаток из "китовой тюрьмы" может помешать непогода

23:43 19.08.2019
658
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за ливней 22 августа. Ожидается новая волна паводков. В Хабаровске подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, семь огородов и около 1,7 тысячи дач на островах. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". Уровень Амура у Хабаровска прогнозировался в 630-680 сантиметров.
"Начало четвёртого этапа выпуска животных из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, запланированное на 22 августа, может задержать непогода... Уровень воды в Амуре уже поднялся, и сейчас Хабаровский край готовится к новой волне паводков. При высоких значениях уровня реки перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной", - говорится в сообщении.
По данным Greenpeace, в рамках четвертого этапа выпустят шесть белух и оставшиеся последние две косатки. Организация отмечает, что по необходимости сроки операции могут быть скорректированы.
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Вчера, 23:38РИА Новости
В Greenpeace призвали ускорить выпуск белух из приморской "китовой тюрьмы"
"В условиях осложнившихся погодных условий прозрачность выпуска должна быть на уровне предыдущего. Greenpeace призывает ВНИРО в течение оставшихся дней продумать порядок приглашения на выпуск независимых ветеринаров и специалистов по поведению китообразных. Greenpeace повторно обращается к ВНИРО с просьбой провести новый подсчёт оставшихся белух в присутствии независимых наблюдателей", - сообщает организация.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Белухи
10 августа, 15:28РИА Новости
В Минприроды уверены, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
13 августа, 12:14РИА Новости
Ученые рассказали о передвижениях косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"
110122
Обсудить 2
GreenpeaceРоссияОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
РИА
Новости
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Лента
новостей
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Паводок в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
Грустная девушка с чемоданом
Названы приметы, в которые верят многие путешественники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
07:39"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
07:37Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
07:33Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков
Лента новостейМолния