На Украине начали расследование о вмешательстве в работу суда в Киеве

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в работу судей окружного административного суда Киева (ОАСК), сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что четверо судей окружного админсуда Киева были вызваны на допрос в ГПУ. Председателю окружного административного суда города Киева Павлу Вовку было вручено письменное подозрение, также его допросили.

"По результатам рассмотрения заявления судей окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование по уголовному производству по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудниками Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля, во время которого были изъяты дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в письме ГПУ сообщает, что досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "Вмешательство в деятельность судебных органов".