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РИА Новости

В Greenpeace призвали ускорить выпуск белух из приморской "китовой тюрьмы"

23:38 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Greenpeace призвал Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) ускорить перевозку оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух к месту выпуска в Охотское море.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трёх косаток - 6 августа. Сейчас в "китовой тюрьме", по предварительным данным, остаются 81 белуха и две косатки.
"С приближением осени острее встаёт вопрос темпов выпуска китов. Очевидно, что при нынешней транспортировке по три-четыре ванны раз в три недели Охотское море успеет замёрзнуть до того, как "китовая тюрьма" опустеет. Если у ВНИРО действительно есть план быстрой перевозки большого количества белух, он должен быть оглашён как можно быстрее", — сказал ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, чьи слова приводятся в сообщении организации.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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