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РИА Новости
Война в Сирии

На северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы

23:19 19.08.2019
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© РИА НовостиСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости
ДАМАСК, 19 авг – РИА Новости. Здание больницы в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны обрушилось в результате подрыва с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств, сообщает проправительственная газета al-Watan.
"Здание частной больницы "ас-Салям" обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке", - сообщает газета.
"Неизвестные подорвали здание несколькими взрывными устройствами", - уточняет издание.
По его данным, ущерб лишь материальный, о пострадавших не сообщается.
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