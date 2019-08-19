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РИА Новости

В "Победе" прокомментировали сообщения о жесткой посадке самолета в Армении

23:17 19.08.2019 (обновлено: 01:38 20.08.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") задел взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гюмри, рассказала представитель перевозчика.
Как пояснили в авиакомпании, при осмотре лайнера после посадки обнаружили "повреждение хвостовой пяты", которая защищает фюзеляж. Касание, по ее словам, произошло при уходе самолета на второй круг.
"Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", — подчеркнула она.
Она добавила, что резервный борт уже направили в Гюмри за пассажирами, которые должны вылететь обратным рейсом. Его прибытие в армянский аэропорт ожидается в 01:45 мск.
Ранее в комитете гражданской авиации Армении заявили, что самолет "Победя" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри. Повреждена хвостовая часть лайнера. На борту находились 173 пассажира, пострадавших нет, пассажиры покинул борт штатно.
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа
Вчера, 23:10РИА Новости
Пассажиры покинули самолет "Победы" в Гюмри штатно, сообщил источник
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Победа (авиакомпания)ГюмриРоссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Лож в глаза процветает. Самолет поврежден, жесткой посадки не было. Поломка лайнера при посадке входит в норму его посадки? Так задумано конструктором? Так же врут банки, операторы связи , налоговая, гарант. Ну и они думают, что не крайние
20 августа, 04:02
Александр Карпенко
10011311
Какого .... лезете в то, о чем понятия не имеете? Пята специально сконструирована для таких случаев. В Боингах она даже выдвигается гидравликой и потом убирается.
20 августа, 06:50
ЮВЮрий Владимирович
2300001
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