В "Победе" прокомментировали сообщения о жесткой посадке самолета в Армении

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") задел взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гюмри, рассказала представитель перевозчика.

Как пояснили в авиакомпании, при осмотре лайнера после посадки обнаружили "повреждение хвостовой пяты", которая защищает фюзеляж. Касание, по ее словам, произошло при уходе самолета на второй круг.

"Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", — подчеркнула она.

Она добавила, что резервный борт уже направили в Гюмри за пассажирами, которые должны вылететь обратным рейсом. Его прибытие в армянский аэропорт ожидается в 01:45 мск.