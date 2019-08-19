В "Победе" прокомментировали сообщения о жесткой посадке самолета в Армении

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") задел взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гюмри, рассказала представитель перевозчика.
Как пояснили в авиакомпании, при осмотре лайнера после посадки обнаружили "повреждение хвостовой пяты", которая защищает фюзеляж. Касание, по ее словам, произошло при уходе самолета на второй круг.
"Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", — подчеркнула она.
Она добавила, что резервный борт уже направили в Гюмри за пассажирами, которые должны вылететь обратным рейсом. Его прибытие в армянский аэропорт ожидается в 01:45 мск.
Ранее в комитете гражданской авиации Армении заявили, что самолет "Победя" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри. Повреждена хвостовая часть лайнера. На борту находились 173 пассажира, пострадавших нет, пассажиры покинул борт штатно.