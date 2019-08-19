Пассажиры покинули самолет "Победы" в Гюмри штатно, сообщил источник

Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото

Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пассажиры покинули самолёт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу Аэрофлот") в армянском Гюмри штатно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".

"Предварительно: жертв нет, разрушений нет. Boeing 738, количество пассажиров около 170, пассажиры вышли из воздушного судна штатно. Подозрение, что хвостом задел ВПП", - сказал источник.