Резервный самолет "Победы" вылетел в Гюмри после инцидента при посадке

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Резервный самолет российской авиакомпании "Победа" летит в Гюмри после инцидента при посадке в аэропорту этого армянского города, сообщила журналистам представитель компании.

"Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса", - добавила она.

Комитет гражданской авиации Армении в понедельник вечером сообщил, что самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри. Ведомство уточнило, что на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".