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РИА Новости

Резервный самолет "Победы" вылетел в Гюмри после инцидента при посадке

23:07 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Резервный самолет российской авиакомпании "Победа" летит в Гюмри после инцидента при посадке в аэропорту этого армянского города, сообщила журналистам представитель компании.
"Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса", - добавила она.
Комитет гражданской авиации Армении в понедельник вечером сообщил, что самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри. Ведомство уточнило, что на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".
В свою очередь представитель "Победы" отметила, что делать выводы о жесткой посадке преждевременно. По ее словам, "есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки".
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Победа (авиакомпания)ГюмриРоссияАрменияПроисшествия
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