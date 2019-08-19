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РИА Новости

"Победа" просит не делать преждевременных выводов о жесткой посадке в Гюмри

22:57 19.08.2019 (обновлено: 23:15 19.08.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Роман Пятаков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Делать выводы о жесткой посадке самолета Boeing в армянском Гюмри преждевременно, заявила журналистам представитель авиакомпании "Победа".
Комитет гражданской авиации Армении в понедельник сообщил, что самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Ведомство уточнило, что на борту находились 173 пассажира, никто не пострадал. По данным комитета, самолет "коснулся задней частью взлетной полосы".
"Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно", - сказала представитель "Победы".
Представитель перевозчика добавила, что самолет уходил на второй круг. "Пострадавших нет и не могло быть", - подчеркнула она.
Хвостовая пята  - это резиновая деталь на хвосте самолета, служит для защиты фюзеляжа в случае касания.
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