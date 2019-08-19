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РИА Новости

Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек

22:46 19.08.2019
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Два вертолета, тепловизоры и лодки с эхолотами используют для поисков пропавшей в лесу в Нижегородской области пятилетней девочки, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 14 часов. СК возбудил уголовное дело об исчезновении ребенка. В поисках девочки задействованы около 700 человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь" и "Волонтер".
"Поиски девочки не прекращаются вторые сутки. Нам на помощь из Москвы прилетели два вертолета поисково-спасательного отряда "Ангел", с них осматривают территорию. Силовики используют тепловизоры. Водолазы обследовали озера, использовалась и лодка с эхолотом. Искать девочку помогают и собаки", - рассказал Шухрин.
По его словам, в лесу нашли детские следы, которые могут принадлежать пропавшей девочке. "Возможно, она боится мужских голосов и машин, вот и ходит кругами. Пытаемся ее отследить", - сказал волонтер.
Лес.
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Он также поблагодарил жителей Нижегородской области, которые откликнулись на призыв волонтеров помочь с батарейками, водой и деньгами на бензин. "Мы организовали около десяти точек в разных городах и районах области. Люди приходят и приносят все необходимое. Теперь с бензином у нас нет проблем на ближайшие пару месяцев", - сказал Шухрин.
Волонтер рассказал, что поиски будут продолжаться всю ночь.
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