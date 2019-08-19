Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева

ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

"Девятнадцатого августа в 21:04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолет авиакомпании "Победа" коснулся задней частью взлетной полосы", — отмечается в фейсбуке.

Повреждена хвостовая часть самолета. На борту находились 173 пассажира, пострадавших нет.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что пассажиры покинули самолет в штатном порядке.

Дальнейший полет осуществит резервный самолет "Победы". Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия.