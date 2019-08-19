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РИА Новости

Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

22:40 19.08.2019 (обновлено: 01:33 20.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
"Девятнадцатого августа в 21:04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолет авиакомпании "Победа" коснулся задней частью взлетной полосы", — отмечается в фейсбуке.
Повреждена хвостовая часть самолета. На борту находились 173 пассажира, пострадавших нет.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что пассажиры покинули самолет в штатном порядке.
Дальнейший полет осуществит резервный самолет "Победы". Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия.
В авиакомпании заявили, что пока преждевременно делать выводы о жесткой посадке самолета, возможно, он коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы.
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Победа (авиакомпания)ГюмриРоссияАрменияВ мире
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