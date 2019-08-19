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РИА Новости

Мэром Риги избран исполняющий обязанности главы города Олег Буров

22:27 19.08.2019
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© Sputnik / Sergey Melkonov Олег Буров
Олег Буров
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 19 авг - РИА Новости. Мэром Риги на внеочередном заседании рижской думы в понедельник избран исполняющий обязанности главы города Олег Буров, передает корреспондент РИА Новости.
Буров является членом партии "Честь служить Риге", которая пользуется поддержкой русскоязычного населения.
На должность мэра были выдвинуты два кандидата - Буров и оппозиционный политик Виестурс Зепс (партия "Для развития Латвии"). Кандидатуру Бурова поддержали большинство депутатов столичного самоуправления.

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