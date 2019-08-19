Мэром Риги избран исполняющий обязанности главы города Олег Буров

РИГА, 19 авг - РИА Новости. Мэром Риги на внеочередном заседании рижской думы в понедельник избран исполняющий обязанности главы города Олег Буров, передает корреспондент РИА Новости.

На должность мэра были выдвинуты два кандидата - Буров и оппозиционный политик Виестурс Зепс (партия "Для развития Латвии"). Кандидатуру Бурова поддержали большинство депутатов столичного самоуправления.