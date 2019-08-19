В Воронеже столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении двух автобусов в Воронеже вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.

ДТП произошло около 17.20 у дома №2 по улице Мира в Воронеже на регулируемом перекрёстке.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту "№26А", под управлением 37-летнего водителя… и автобуса ПАЗ маршрута "№68", за рулем которого находился 32-летний воронежец. В результате ДТП за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса ПАЗ маршрута "№68", а также две женщины и ребёнок, находившиеся во время столкновения в автобусе маршрута "№26А", - говорится в сообщении.