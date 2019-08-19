МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять США.

"США как при выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД по иранской ядерной программе), так и на переговорах с Северной Кореей, показали, что им не стоит доверять при диалоге", - сказал Аракчи, которого цитирует ведомство.

Главным инструментом США против независимых стран, как Иран и Северная Корея, являются санкции, отметил Аракчи, добавив, что ограничения не смогли поколебать волю двух государств.