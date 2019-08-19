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РИА Новости

МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США

22:14 19.08.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять США.
"США как при выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД по иранской ядерной программе), так и на переговорах с Северной Кореей, показали, что им не стоит доверять при диалоге", - сказал Аракчи, которого цитирует ведомство.
Главным инструментом США против независимых стран, как Иран и Северная Корея, являются санкции, отметил Аракчи, добавив, что ограничения не смогли поколебать волю двух государств.
В ходе встречи с делегацией Верховного народного собрания КНДР замглавы МИД Ирана также заявил о готовности Тегерана развивать политические связи двух стран, а также отметил желание Ирана подготовить визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Пхеньян.
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Аббас АракчиМИД ИранаКНДРИранСША
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