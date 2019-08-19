ЧЕБОКСАРЫ, 19 авг – РИА Новости. Объем бюджета Чувашии увеличится на 830 миллионов рублей и составит 56 миллиардов рублей, что на 13,3% больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Проект республиканского закона, касающийся регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотрен на заседании кабинета министров Чувашии. Законопроект предусматривает третье уточнение параметров регионального бюджета на 2019 год, который увеличивается по доходам на 830 миллионов рублей и составит 56 миллиардов рублей, с ростом к 2018 году на 13,3%", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра финансов Светлану Енилину.

По ее словам, объем собственных доходов увеличится на 628 миллионов рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 202 миллиона рублей.

На реализацию национальных проектов дополнительно планируется направить 597 миллионов рублей. Общая сумма расходов республиканского бюджета на эти цели в текущем году составит 10,2 миллиарда рублей.