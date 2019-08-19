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РИА Новости

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

22:18 19.08.2019 (обновлено: 22:29 19.08.2019)
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© Fotolia / TaniaLerroСвадебные кольца
Свадебные кольца
© Fotolia / TaniaLerro
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Житель области Уэст-Лотиан Крис Мэллон помогал портье отеля отнести подарки в номер для новобрачных. Шотландец споткнулся о ступеньки лестницы и провалился в зазор в перилах. В результате он упал с высоты почти 3,7 метра.
Мужчина получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, ушибы, а также повредил сердце и легкие. Медики сравнили его состояние с выжившими после автокатастрофы.
Мэллон провел десять дней в реанимации. Когда мужчина наконец очнулся, врачи обнаружили, что он частично потерял память.
"Я видела, как он пришел в себя, но он был очень-очень смущен, потому что даже не знал, что мы женаты", — рассказа журналистам его супруга Аврил.
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Чтобы напомнить мужу о торжестве, Аврил стала напевать композицию, под которую новобрачные танцевали во время свадьбы. Тогда мужчина начал подпевать, и к нему стали возвращаться воспоминания.
После этого Крис еще несколько недель находился под присмотром врачей. Он заболел пневмонией, и его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Согласно первоначальным прогнозам медиков, на восстановление должно было уйти полтора года, но уже через месяц мужчина смог вернуться домой.
Мэллону пока запрещены занятия спортом и любая интенсивная двигательная активность. Он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.
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