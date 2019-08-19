Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record

Житель области Уэст-Лотиан Крис Мэллон помогал портье отеля отнести подарки в номер для новобрачных. Шотландец споткнулся о ступеньки лестницы и провалился в зазор в перилах. В результате он упал с высоты почти 3,7 метра.

Мужчина получил переломы черепа, спины, кистей рук и плеч, ушибы, а также повредил сердце и легкие. Медики сравнили его состояние с выжившими после автокатастрофы.

Мэллон провел десять дней в реанимации. Когда мужчина наконец очнулся, врачи обнаружили, что он частично потерял память.

"Я видела, как он пришел в себя, но он был очень-очень смущен, потому что даже не знал, что мы женаты", — рассказа журналистам его супруга Аврил.

Чтобы напомнить мужу о торжестве, Аврил стала напевать композицию, под которую новобрачные танцевали во время свадьбы. Тогда мужчина начал подпевать, и к нему стали возвращаться воспоминания.

После этого Крис еще несколько недель находился под присмотром врачей. Он заболел пневмонией, и его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно первоначальным прогнозам медиков, на восстановление должно было уйти полтора года, но уже через месяц мужчина смог вернуться домой.