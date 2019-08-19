Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном

Глава российского государства прибыл в Форт Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров, в понедельник во второй половине дня. После церемонии фотографирования на площадке перед главными воротами форта президенты перешли на террасу, где в присутствии делегаций сначала сказали вступительные слова, а затем ответили на несколько вопросов журналистов. Это шло в разрез с обычным ходом переговоров - обычно лидеры дают пресс-конференцию по их окончании.