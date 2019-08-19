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РИА Новости

Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном

21:52 19.08.2019 (обновлено: 07:16 20.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. На юге Франции закончились переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, они продолжались более 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
После встречи начался рабочий ужин с участием глав государств.
Глава российского государства прибыл в Форт Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров, в понедельник во второй половине дня. После церемонии фотографирования на площадке перед главными воротами форта президенты перешли на террасу, где в присутствии делегаций сначала сказали вступительные слова, а затем ответили на несколько вопросов журналистов. Это шло в разрез с обычным ходом переговоров - обычно лидеры дают пресс-конференцию по их окончании.
После ответов президентов на вопросы, что заняло примерно три четверти часа, представители СМИ покинули форт и лидеры продолжали общаться в закрытом режиме. Пресс-конференции по итогам переговоров не планируется.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 21:17РИА Новости
"Великие нации должны жить вместе". Как Макрон встречал Путина в крепости
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Макрон - самый наглядный образец лицемерия.... Через несколько дней, будет громко дружить против России...
19 августа, 22:41
Vovaka73
2120103
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