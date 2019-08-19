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РИА Новости

Клинцевич назвал испытание крылатой ракеты в США "откровенным цинизмом"

21:47 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в гонку вооружений после испытания США новой ракеты, возможен ассиметричный ответ, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.
"Испытание военными США запрещенной в рамках ДРСМД ракеты наземного базирования спустя две с небольшим недели после официального расторжения этого договора - откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом", - отметил Клинцевич. По его словам, американцы уже даже не считают нужным скрывать, что изначально нарушали договор, "продолжая, несмотря на все запреты, производство ракет соответствующего класса".
"Это к вопросу о том, кто похоронил договор", - отметил политик.
Испытания наземной системы противоракетной обороны США
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США испытали крылатую ракету, запрещенную ДРСМД
По его мнению, читать мораль американцам вряд ли имеет смысл, они понимают только тогда, когда им отвечают действием. "Мы, разумеется, в максимально короткие сроки сделаем все, чтобы не допустить превосходства США в этих видах вооружений", - подчеркнул он.
"В то же время мы не намерены вступать в новую гонку вооружений, а потому возможен и ассиметричный ответ", - сказал законодатель.
Договор о РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
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Выход США из договора о РСМДФранц КлинцевичРоссияСШАБезопасностьВ мире
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