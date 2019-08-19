Евросоюз прокомментировал отстранение мэров ряда турецких городов

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

© AP Photo / Osman Orsal, File Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Замена мэров трёх городов на юго-востоке Турции вызывает серьёзную обеспокоенность, так как ставит под вопрос уважение демократических результатов выборов, стране надлежит снять меры, препятствующие функционированию местной демократии, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза (ЕВС).

Ранее МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Как говорилось в сообщении, структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены.

Сообщалось о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с РПК.

Замена трех мэров "вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ставит под вопрос демократические итоги выборов 31 марта", говорится в заявлении, где также отмечается, что увольнения и задержания местных политиков и назначение доверенных лиц лишают избирателей политического представительства на местном уровне и серьезно рискуют нанести ущерб местной демократии.

"Турция должна отменить меры, препятствующие функционированию местной демократии", - заявляет ЕВС.

ЕС неоднократно осуждал террористические акты в Турции, при этом он также "повторяет свой призыв к срочному возобновлению заслуживающего доверия политического процесса для достижения мирного и устойчивого решения", заключает внешнеполитическая служба ЕС.