Евросоюз прокомментировал отстранение мэров ряда турецких городов

БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Замена мэров трёх городов на юго-востоке Турции вызывает серьёзную обеспокоенность, так как ставит под вопрос уважение демократических результатов выборов, стране надлежит снять меры, препятствующие функционированию местной демократии, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза (ЕВС).
Ранее МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Как говорилось в сообщении, структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены.
Сообщалось о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с РПК.
Замена трех мэров "вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ставит под вопрос демократические итоги выборов 31 марта", говорится в заявлении, где также отмечается, что увольнения и задержания местных политиков и назначение доверенных лиц лишают избирателей политического представительства на местном уровне и серьезно рискуют нанести ущерб местной демократии.
"Турция должна отменить меры, препятствующие функционированию местной демократии", - заявляет ЕВС.
ЕС неоднократно осуждал террористические акты в Турции, при этом он также "повторяет свой призыв к срочному возобновлению заслуживающего доверия политического процесса для достижения мирного и устойчивого решения", заключает внешнеполитическая служба ЕС.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.