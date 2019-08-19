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РИА Новости

Зеленский уволил и.о. губернатора Николаевской области

21:41 19.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Боня, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Ранее во время визита в Николаевскую область Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили. Перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский предложил и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.
"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Бонь был назначен на должность в июне.
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