КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Боня, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Ранее во время визита в Николаевскую область Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили. Перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский предложил и.о. губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.
"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Бонь был назначен на должность в июне.
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