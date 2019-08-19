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РИА Новости

Бывшей жене Цеповяза и ее брату продлили арест по делу о вымогательстве

21:39 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом экс-супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего, задержанных по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Чургулия.
В июне Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заключил Стришнюю и ее брата под стражу до 23 августа, однако Ростовский областной суд отменил данное постановление, избрав им меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля. Материал был направлен на новое рассмотрение. Рассмотрев его 12 июля, суд санкционировал арест Стришней и ее брата до 24 августа. Защита вновь обжаловала это решение, но Ростовский областной суд оставил его без изменения.
"Арест продлен (Стришним) до 23 октября", - сообщил Чургулия.
Стришняя и ее брат обвиняются в совершении преступления по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Ранее их адвокат Эдуард Чургулия сообщал РИА Новости, что дело было возбуждено 24 мая на основании заявления предпринимателя, дело ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.
Автор видео о Цеповязе выложил вторую серию о его усадьбе в колонии
12 февраля, 22:35РИА Новости
Опубликовано видео об "усадьбе" Цеповяза в колонии
Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.
Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей - половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии СК.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
Вячеслав Цеповяз в колонии
9 ноября 2018, 13:54РИА Новости
Бывшая жена переводила Цеповязу ежемесячно 250 тысяч рублей, заявил адвокатЕе адвокат говорит, что этому есть документальные подтверждения. При этом защита заключенного заявляет, что Цеповяз больше года не получает помощи от семьи.
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Вячеслав ЦеповязСледственный комитет РФРостовский областной судРоссияПроисшествия
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