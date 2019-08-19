Бывшей жене Цеповяза и ее брату продлили арест по делу о вымогательстве

ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом экс-супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего, задержанных по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Чургулия.

В июне Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заключил Стришнюю и ее брата под стражу до 23 августа, однако Ростовский областной суд отменил данное постановление, избрав им меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля. Материал был направлен на новое рассмотрение. Рассмотрев его 12 июля, суд санкционировал арест Стришней и ее брата до 24 августа. Защита вновь обжаловала это решение, но Ростовский областной суд оставил его без изменения.

"Арест продлен (Стришним) до 23 октября", - сообщил Чургулия.

Стришняя и ее брат обвиняются в совершении преступления по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Ранее их адвокат Эдуард Чургулия сообщал РИА Новости, что дело было возбуждено 24 мая на основании заявления предпринимателя, дело ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.

Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей - половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии СК.