Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T21:37Z
https://ria.ru/20190819/1557652286.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153148/40/1531484036_0:174:3023:1874_1036x0_80_0_0_0468589793f6cc74914187ff2820c096.jpg
РИА Новости

Россия и Пакистан намерены развивать военное сотрудничество

21:37 19.08.2019
502
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военные делегации РФ и Пакистана подтвердили готовность развивать сотрудничество, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, в понедельник в Москве состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина. Делегацию Пакистана возглавил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Икрам Ул-Хак.
"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла
14 августа, 18:11РИА Новости
Посол Пакистана поблагодарил Россию за поддержку членства республики в ШОС
1206013
Обсудить 1
ПакистанРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Игорь Коротченко
США запускают новую гонку вооружений, считает Коротченко
РИА
Новости
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил о важности сокращения напряженности между Индией и Пакистаном
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Путин хочет скоординировать с Францией усилия по примирению сторон в Ливии
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин надеется на поддержку Франции в построении отношений с Евросоюзом
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Ситуация в Идлибе
Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Архиепископ Хризостом назвал "русскую церковь Северного Кипра" мошенниками
09:27На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
09:25Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
Лента новостейМолния