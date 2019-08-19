Россия и Пакистан намерены развивать военное сотрудничество

По данным ведомства, в понедельник в Москве состоялось второе заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина. Делегацию Пакистана возглавил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Икрам Ул-Хак.